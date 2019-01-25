Коноплянка забил шикарный гол в матче за Шальке в Бундеслиге (видео)

Это первый забитый мяч украинца в чемпионате Германии в этом сезоне.

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка отличился голом в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором команде из Гельзенкирхена противостояла берлинская «Герта». Матч проходил на "Олимпиаштадион" в Берлине и завершился вничью - 2:2.

Об этом сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Именно Коноплянка открыл счет в игре, забив на 17-й минуте превосходным дальним ударом из-за пределов штрафной в дальний угол. Это первый гол Евгения в сезоне. Ранее в 14-ти матчах Коноплянка отметился двумя голевыми передачами.

Также полузащитник поучаствовал во втором голе «Шальке», отдав предголевой пас.

Отметим, что все голы в матче были забиты в первые 45 минут.

Как сообщал УНИАН, ранее Евгений Коноплянка мог покинуть "Шальке" и перейти в турецкий "Бешикташ", но тренер турецкого клуба оказался не заинтересован в трансфере Коноплянки.