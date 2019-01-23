Бешикташ шокирован требованием Коноплянки по зарплате

Украинский полузащитник запросил непомерную по мнению руководства турецкого клуба сумму в размере 4,5 млн евро плюс бонусы.

Полузащитник немецкого «Шальке» Евгений Коноплянка шокировал турецкий «Бешикташ» своими запросами по заработной плате.

Об этом сообщает портал Haber1903.com.

По информации источника, украинский хавбек запросил у «Бешикташа» зарплату в размере 4,5 млн евро в год плюс бонусы, чем просто потряс руководство турецкого гранда. Таким образом, трансфер украинского полузащитника в стамбульский клуб, скорее всего, так и не состоится.

Напомним, ранее сообщалось, что стороны согласовали зарплату Коноплянки, которая должна была составить с учетом различных бонусов, 3,2 миллиона евро. В "Бешикташе" готовились к тому, чтобы оформить трансфер украинца. Также рассматривался вариант с арендой игрока до конца сезона и последующим полноценным выкупом.

Евгений Коноплянка в текущем сезоне провел 14 матчей за «Шальке» и сделал две голевые передачи.