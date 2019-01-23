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Бешикташ шокирован требованием Коноплянки по зарплате

15:15, 23 января 2019
Футбол
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Переход Евгения Коноплянки в "Бешикташ", скорее всего, не состоится / ffu.ua

Об этом сообщает портал Haber1903.com.

По информации источника, украинский хавбек запросил у «Бешикташа» зарплату в размере 4,5 млн евро в год плюс бонусы, чем просто потряс руководство турецкого гранда. Таким образом, трансфер украинского полузащитника в стамбульский клуб, скорее всего, так и не состоится.

Напомним, ранее сообщалось, что стороны согласовали зарплату Коноплянки, которая должна была составить с учетом различных бонусов, 3,2 миллиона евро. В "Бешикташе" готовились к тому, чтобы оформить трансфер украинца. Также рассматривался вариант с арендой игрока до конца сезона и последующим полноценным выкупом. 

Евгений Коноплянка в текущем сезоне провел 14 матчей за «Шальке» и сделал две голевые передачи.

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Теги: #Бешикташ#Евгений Коноплянка