Шахтер не успел перехватить игрока Аль-Айна у португальской Бенфики

Игрок подписал 5-летний контракт с клубом из Лиссабона.

Бразильский полузащитник «Аль-Айна» (ОАЭ) Кайо накануне вечером подписал 5-летний контракт с «Бенфикой» из Лиссабона.

Игроком португальской команды 24-летний бразилец станет с лета, когда у него завершится контракт с эмиратским клубом, сообщает Sport.ua со ссылкой на record.pt.

По информации источника, «Шахтер» до последнего пытался переубедить Кайо и переманить футболиста в свои ряды, но тот сделал свой выбор в пользу «Бенфики».

Ранее сообщалось, что Кайо хочет получать «чистыми» 2,5 миллиона евро за сезон, что являлось проблемой для «Бенфики». Именно на несогласованности португальского клуба и бразильца по вопросу зарплаты и хотел сыграть «Шахтер», но успеха не добился.

Прежде в СМИ писали, что «Порту» отказался от варианта с подписанием Кайо именно из-за высоких требований футболиста по зарплате.