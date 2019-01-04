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Ман Сити грозит исключение из еврокубков

14:57, 04 января 2019
Футбол
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"Ман Сити" грозит исключение из еврокубков / Global Look Press

Клуб подозревается в махинациях с финансовой отчетностью. УЕФА изучает электронные письма, обнародованные в журналистском расследовании издания Der Spiegel, согласно которым, почти 60 миллионов фунтов были получены не от спонсоров, а от владельца «Манчестер Сити», компании Abu Dhabi United Group.

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Главный следователь инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов Ив Летерм подчеркнул, что если факт махинации будет установлен, то в отношении английского клуба последуют самые жесткие санкции. Речь идет об исключении из еврокубковых соревнований.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «горожане» пробились в 1/8 финала. В плей-офф им предстоит встретиться с немецким «Шальке».

Напомним, вечером 3 января "Манчестер Сити" обыграл в матче лидеров Премьер-лиги "Ливерпуль" (2:1).  

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Теги: #Манчестер Сити