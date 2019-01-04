Ман Сити грозит исключение из еврокубков

Клуб подозревается в махинациях с финансовой отчетностью.

УЕФА может наказать английский «Манчестер Сити» за нарушение правил финансового fair play. Об этом сообщает Evening Standard.

Клуб подозревается в махинациях с финансовой отчетностью. УЕФА изучает электронные письма, обнародованные в журналистском расследовании издания Der Spiegel, согласно которым, почти 60 миллионов фунтов были получены не от спонсоров, а от владельца «Манчестер Сити», компании Abu Dhabi United Group.

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Главный следователь инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов Ив Летерм подчеркнул, что если факт махинации будет установлен, то в отношении английского клуба последуют самые жесткие санкции. Речь идет об исключении из еврокубковых соревнований.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «горожане» пробились в 1/8 финала. В плей-офф им предстоит встретиться с немецким «Шальке».

Напомним, вечером 3 января "Манчестер Сити" обыграл в матче лидеров Премьер-лиги "Ливерпуль" (2:1).