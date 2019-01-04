Игрок лондонского Арсенала Рэмзи подписал предварительный контракт с Ювентусом

Трансфер футболиста сборной Уэльса может состояться зимой.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи подписал предварительный контракт с «Ювентусом». Об этом сообщает Sport Mediaset.

Как утверждает Calciomercato, есть вероятность, что трансфер футболиста сборной Уэльса может состояться зимой.

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Срок контракта 28-летнего игрока с лондонским клубом истекает летом 2019 года, он сможет покинуть клуб без компенсации на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Рэмзи хочет перейти именно в туринский клуб. «Ювентус» предложил ему 4-летний контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год.

Аарон Рэмзи выступает за "Арсенал" с 2008 года. За это время он провел за команду 252 матча в Премьер-лиге и забил 38 голов.