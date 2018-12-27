У тренера Зари Вернидуба мог сорваться контракт с Кайратом из-за журналиста ТК Футбол 1/2

Журналист телеканала уже извинился перед наставником луганского клуба.

Журналист ТК Футбол 1/ Футбол 2 Игорь Бурбас в своем твиттере попросил прощения у главного тренера луганской Зари Юрия Вернидуба.

Журналист сообщил, что из-за его деятельности сорвались переговоры украинского тренера с казахстанским Кайратом, отмечает SportArena.

«Хочу извиниться перед Юрием Вернидубом. Что сорвал солидный контракт с Кайратом. Жаль, что из-за моего поста досталось от Евгения Геллера за тайные переговоры и пришлось отменить согласованную встречу. Стоит отпустить ситуацию. Казахстанская щедрость не главное. В Заре тренера уважают, это куда важнее», — написано в посте журналиста.

Возможные переговоры, которые так и не состоялись, косвенно подтверждает казахстанский агент Эрик Садыков:

“Кайрат был в поиске тренера, и я знаю, что Юрий Вернидуб был в шорт-листе. С ним должны были состояться переговоры в столице Российской Федерации в гостинице “Украина”. Но эти переговоры не состоялись, потому что до того Кайрат принял решение, что главным тренером будет другой человек”.

В интервью FootballHub Вернидуб опроверг информацию о предложении от казахстанцев.

Кроме того, Юрий Вернидуб заявлял, что никогда не будет давать интервью журналистам каналов Футбол.