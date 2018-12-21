Шахтер подписал 5-летний контракт с бразильским полузащитником - СМИ

Маркосу Антонио всего 18 лет.

Донецкий Шахтер подписал контракт с атакующим полузащитником Эшторила Маркосом Антонио.

Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано на 5 лет, другие детали сделки не разглашаются, сообщает SportArena со ссылкой на A Bola Brasil.

Открытым остается вопрос прибытия бразильца в Украину: это произойдет либо сейчас, уже в зимнее межсезонье, либо летом 2019 года.

Хавбек является воспитанником Атлетико Паранаэнсе, а за Эшторил в текущем сезоне сыграл 4 матча.

Ранее Маркос Антонио регулярно выступал за сборную Бразилии U-17 (16 матчей, 2 гола), где был основным игроком на чемпионате мира и чемпионате Южной Америки.