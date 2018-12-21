Шахтер подписал 5-летний контракт с бразильским полузащитником - СМИ
10:22, 21 декабря 2018Футбол
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Маркосу Антонио всего 18 лет.
Маркос Антонио в данный момент выступает за Эшторил / instagram.com/m.antonio00
Донецкий Шахтер подписал контракт с атакующим полузащитником Эшторила Маркосом Антонио.
Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано на 5 лет, другие детали сделки не разглашаются, сообщает SportArena со ссылкой на A Bola Brasil.
Открытым остается вопрос прибытия бразильца в Украину: это произойдет либо сейчас, уже в зимнее межсезонье, либо летом 2019 года.
Хавбек является воспитанником Атлетико Паранаэнсе, а за Эшторил в текущем сезоне сыграл 4 матча.
Ранее Маркос Антонио регулярно выступал за сборную Бразилии U-17 (16 матчей, 2 гола), где был основным игроком на чемпионате мира и чемпионате Южной Америки.
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