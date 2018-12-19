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Председатель Челси написал открытое письмо фанатам клуба про расизм

11:22, 19 декабря 2018
Футбол
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Руководство Челси (Бак - слева) всерьез обеспокоено ростом ксенофобии среди своих болельщиков / chelseafc.com

Председатель совета директоров Челси Брюс Бак опубликовал открытое письмо к фанатам клуба в связи участившимися инцидентами, свяханными с расизмом.

В частности, это были расистские выкрики болельщиков в сторону Рахима Стерлинга и антисемитские кричалками во время матча Лиги Европы против венгерского Види в адрес соперников по Премьер-лиге - Тоттенхэма, сообщает SportArena.

«Крайне неприятное меньшинство, которые присоединилось к нам в 21 веке опозорило большинство наших достойных, хорошо себя ведущих фанатов. Мы не успокоимся, пока не ликвидируем все формы дискриминации в нашем клубе.

Мы будем продолжать работать вместе с нашими болельщиками, антидискриминационными комитетами и футбольными властями, чтобы создать атмосферу, в которой все будут чувствовать себя желанными и ценными. Если вы не разделяете эти ценности, этот клуб не для вас.

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Мы не должны допускать, чтобы меньшинство фанатов продолжало создавать смущение и мы будем продолжать принимать самые решительные меры против них», — цитирует Бака официальный сайт Челси.

УЕФА начал расследование по поводу противоправных действий болельщиков лондонского клуба в игре с венгерским Види. Челси грозит закрытие стадиона на последующих матчах Лиги Европы.

Ранее фанат, который на расистской почве оскорблял Рахима Стерлинга лишился сезонного абонемента на матчи Челси.

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Теги: #болельщики#расизм в футболе#Челси ФИФА