Украинский боксер опубликовал пост в Instagram.

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко анонсировал свое возвращение на ринг в 2021 году.

Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

"Я за себя постою, не оставляю места для сомнений. 2021 год, я не могу дождаться", - написал Ломаченко.

"Война приближается. Лучший боксер в истории вне зависимости от весовой категории возвращается", "Пожалуйста, мы не хотим видеть твои оправдания, хотим видеть камбэк с мастерклассом", "Вперед, Лома", "Ты все еще лучший. Возвращайся и рули легким весом", "Не могу дождаться твоего возвращения", - комментируют подписчики.

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Перспективы Василия Ломаченко: главное

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Автор: Антон Дударь