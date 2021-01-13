Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко анонсировал свое возвращение на ринг в 2021 году.
Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.
"Я за себя постою, не оставляю места для сомнений. 2021 год, я не могу дождаться", - написал Ломаченко.
"Война приближается. Лучший боксер в истории вне зависимости от весовой категории возвращается", "Пожалуйста, мы не хотим видеть твои оправдания, хотим видеть камбэк с мастерклассом", "Вперед, Лома", "Ты все еще лучший. Возвращайся и рули легким весом", "Не могу дождаться твоего возвращения", - комментируют подписчики.
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Перспективы Василия Ломаченко: главное
- В ночь с 17 на 18 октября по Киеву Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей, потеряв все свои пояса.
- Украинец после боя извинился за свое поражение от Лопеса и отметил, что готов провести реванш. Потом он предложил Лопесу провести еще два поединка.
- Теофимо Лопес сразу заявил, что ни о каком реванше не может быть речи. Затем его отец также подчеркнул, что они не собираются давать Ломаченко реванш.
- Также стало известно, что Ломаченко не планирует менять весовую категорию.
- Вернуться на ринг украинец может в апреле или мае.
Александр Усик высказал свое мнение относительно возможного реванша между Ломаченко и Лопесом.
Украинский диетолог Александр Фока спрогнозировал неутешительный конец карьеры Ломаченко.
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