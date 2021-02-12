Следующим соперником украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) может стать японский боксер Масаеши Накатани (19-1, 13 KO).
Об этом в интервью iFL TV сообщил промоутер Ломаченко Боб Арум.
"Мы говорили с Ломаченко. Мы нацелены на его возвращение в начале лета. Ломаченко не хочет драться в "пузырях". Его поединки отлично продают билеты, поэтому мы считаем, что сможем устроить ему бой в начале лета в США", - сказал Арум.
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"Возможно, его соперником станет парень из Японии - Накатани, который нокаутировал Феликса Вердехо и прошел всю дистанцию с Лопесом. Накатани - легковес с очень тяжелым ударом. Мы рассматриваем его как соперника для Ломаченко", - добавил промоутер.
Отметим, что Накатани, как и Ломаченко, проигрывал Теофимо Лопесу решением судей. Бой состоялся в 2019 году.
Перспективы Василия Ломаченко: главное
- В ночь с 17 на 18 октября по Киеву Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей, потеряв все свои пояса.
- Украинец после боя извинился за свое поражение от Лопеса и отметил, что готов провести реванш. Потом он предложил Лопесу провести еще два поединка.
- Теофимо Лопес сразу заявил, что ни о каком реванше не может быть речи, а позже и вовсе послал Ломаченко "на три буквы".
- Также стало известно, что Ломаченко не планирует менять весовую категорию.
Александр Усик высказал свое мнение относительно возможного реванша между Ломаченко и Лопесом.
Украинский диетолог Александр Фока спрогнозировал неутешительный конец карьеры Ломаченко.
Боб Арум ранее уже называл других возможных соперников Ломаченко.
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