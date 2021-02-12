Украинец следующим летом может провести бой против японца.

Следующим соперником украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) может стать японский боксер Масаеши Накатани (19-1, 13 KO).

Об этом в интервью iFL TV сообщил промоутер Ломаченко Боб Арум.

"Мы говорили с Ломаченко. Мы нацелены на его возвращение в начале лета. Ломаченко не хочет драться в "пузырях". Его поединки отлично продают билеты, поэтому мы считаем, что сможем устроить ему бой в начале лета в США", - сказал Арум.

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"Возможно, его соперником станет парень из Японии - Накатани, который нокаутировал Феликса Вердехо и прошел всю дистанцию с Лопесом. Накатани - легковес с очень тяжелым ударом. Мы рассматриваем его как соперника для Ломаченко", - добавил промоутер.

Отметим, что Накатани, как и Ломаченко, проигрывал Теофимо Лопесу решением судей. Бой состоялся в 2019 году.

Перспективы Василия Ломаченко: главное

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Автор: Антон Дударь