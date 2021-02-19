Ричард Комми уже мог встретиться с Василием Ломаченко, но потерял чемпионский пояс.

Американский промоутер Лу Ди Белла предложил украинцу Василию Ломаченко встретиться в ринге со своим клиентом Ричардом Комми из Ганы.

Об этом Ди Белла сказал в комментарии BoxingScene.

"Я всегда считал, что Теофимо Лопес был худшим соперником для Комми, чем Ломаченко. Комми - высокий, очень агрессивный парень, обладающий сильным ударом. Он крупнее Ломаченко и представляет для него опасность. Так что, если вы хотите устроить настоящую битву для Ломаченко, и не удается организовать бой с Теофимо, то поставьте его против Комми. Это потрясающий бой", - сказал Ди Белла.

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Комми провел на профессиональном ринге 33 боя, в которых одержал 30 побед и 3 раза уступил. Он владел поясом чемпиона мира по версии IBF, но потерял его, проиграв Лопесу нокаутом в декабре 2019 года. После этого ганец провел один поединок - 13 февраля он нокаутировал доминиканца Джексона Маринеза.

Перспективы Василия Ломаченко: главное

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Автор: Антон Дударь