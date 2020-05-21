"По морде за пророссийскую позицию": украинский борец назвал цель своего обращения к Усику

Богдан Грицай объяснил, что хотел показать вызовом, который бросил Александру Усику.

Украинский борец Богдан Грицай, который бросил вызов Александру Усику, объяснил, почему сделал это публично, а также рассказал, что хотел показать своим обращением к боксеру.

Об этом Грицай сказал в интервью "Обозревателю".

"Почему я вызвал его на бой публично? Хочу публично показать, что не все спортсмены - ватники. Многие пишут: "Спортсмены - с ними все понятно, у них нет головы". Есть в Украине нормальные спортсмены-патриоты, которые могут дать отпор", - сказал Грицай.

"Я это делаю не ради денег. Это не ради каких-то долларов. Я хочу показать, что за пророссийскую позицию можно получить по морде", - добавил борец.

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Борец также заявил, что хочет, чтобы Усик "не нес "русский мир" к нам в Киев".

По словам Грицая, он не ожидал, что его поддержит так много людей, и что "за три дня будет 250 тысяч просмотров".

В то же время он ждал ответа от Усика.

"Ожидал, что он ответит. Я сразу сбросил ему в Instagram это видео. Ему многие сбрасывали, и мои друзья", - признался борец.

Напомним, Усик ответил на обращение Грицая, предложив встретиться в ринге. После этого борец записал новое обращение к Усику, заявив, что боксер "усвоил урок".

УНИАН также сообщал о том, что знаменитый украинский пловец дал совет Усику касательно конфликта с Грицаем.