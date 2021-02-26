По словам Александра Красюка, "произошла некая коллизия".

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк рассказал о ситуации с боем против британца Джо Джойса.

Об этом Красюк сказал в прямом эфире Instagram-аккаунта "Большой куш".

"Пока непонятно, как, когда и с кем Усик проведет следующий бой. С WBO у нас произошла некая коллизия", - сказал Красюк.

"Они объявили поединок Усик - Джойс и призвали стороны провести переговоры без двух очень важных моментов. Первый - без получения готовых контрактов за основной пояс (имеется ввиду бой Джошуа - Фьюри - Прим.). Без основного поединка нет основания для объявления "временного" чемпиона. И второй момент - не было точной пропорции распределения гонораров в случае промоутерских торгов. Это то, с чем мы сейчас бодаемся", - добавил промоутер.

Читайте также"Думаю, организуем": Усик заявил о желании провести бой на ОлимпийскомПо его словам, в таких ситуациях процент высчитывается по количеству официально полученных боксерами сумм за последние три поединка.

"И в этом параметре Усик крепко преобладает. Распределение 93 на 7, а минимальное распределение должно быть 80 на 20. Сейчас мы находимся в ожидании того, что же решит сторона Джойса", - подытожил Красюк.

Усик - Джойс: что нужно знать

WBO позволила чемпиону мира Энтони Джошуа еще раз отложить обязательную защиту титула против украинца Александра Усика и санкционировала бой британца с Тайсоном Фьюри.

Усик же подерется за титул "временного" чемпиона WBO с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

Предварительно сообщалось, что победитель боя Джошуа - Фьюри в течение 180 дней после поединка должен будет встретиться с победителем боя Усик - Джойс или же оставить пояс WBO вакантным.

Ранее команды Усика и Джойса не смогли договориться об условиях боя, и WBO назначила промоутерские торги.

Усик свой предыдущий бой провел 31 октября, когда решением судей победил Дерека Чисору. Джойс в предыдущий раз боксировал 28 ноября, нокаутировав Даниэля Дюбуа.

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Автор: Антон Дударь