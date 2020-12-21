Александр Усик заявил, что у Тайсона Фьюри есть практически все, чтобы победить Джошуа.

Украинский боксер Александр Усик высказался о результате возможного боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Усик заявил, что у Тайсона Фьюри есть практически все, чтобы победить Джошуа, пишет The Sun.

Украинский боксер назвал Фьюри непредсказуемым в ринге.

"Должен сказать, что Тайсон Фьюри – непредсказуемый боксер. У него есть правильная психология и боксерские навыки, необходимые для победы над Джошуа", - сказал Усик.

Усик также посоветовал дождаться боя и не захотел давать конкретный прогноз на поединок.

"Это бокс, поэтому я не могу предсказать, что произойдет и чем закончится такой бой. Но нам придется подождать и увидеть", – добавил украинский боксер.

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Автор: Олег Давыгора