Украинский боксер Александр Усик высказался о результате возможного боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
Усик заявил, что у Тайсона Фьюри есть практически все, чтобы победить Джошуа, пишет The Sun.
Украинский боксер назвал Фьюри непредсказуемым в ринге.
"Должен сказать, что Тайсон Фьюри – непредсказуемый боксер. У него есть правильная психология и боксерские навыки, необходимые для победы над Джошуа", - сказал Усик.
Усик также посоветовал дождаться боя и не захотел давать конкретный прогноз на поединок.
"Это бокс, поэтому я не могу предсказать, что произойдет и чем закончится такой бой. Но нам придется подождать и увидеть", – добавил украинский боксер.
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Ситуация в супертяжелом весе: главное
- Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
- Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. Теперь ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.
Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако у Фьюри уже заявили, что третьего боя не будет.
В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Их промоутеры настроены организовать этот поединок.
Однако Александр Усик заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным.
Если титул WBO будет вакантным, Усик может оспорить его с британцем Джо Джойсом, который уже бросал украинцу вызов.
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