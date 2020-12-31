Александр Поветкин заявил, что не собирается выходить в ринг с Александром Усиком.

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) заявил, что не хотел бы драться с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Об этом он сказал в интервью "Р-Спорту".

"Ему все по зубам, все зависит от него. Я не собираюсь с ним драться. Разве не с кем больше драться? У нас с ним отличные приятельские отношения", - сказал Поветкин, подчеркнув, что считает Усика "сильным боксером".

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"При этом скажу так: я никогда не выбирал соперника. Ну вот останемся мы вдвоем с Усиком, и тогда нам придется боксировать. Но, надеюсь, этого не будет", - добавил россиянин.

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Автор: Антон Дударь