Макси Хьюз ударил соперника, когда тот шел в свой угол.

Английский боксер Макси Хьюз одержал скандальную победу над ирландцем Полом Хайлендом.

Читайте также148-килограммового боксера нокаутировал значительно уступающий в габаритах соперник (видео)В восьмом раунде рефери на секунду остановил бой после того, как Хьюз нанес сопернику удар по корпусу, но следом показал, что нужно продолжать. Хайленд же развернулся к сопернику спиной, думая, что рефери засчитал нокдаун, и пошел в свой угол. В это время сзади к нему подбежал Хьюз и нанес удар по голове.

Хайленд упал на канвас, а рефери отсчитал до десяти и зафиксировал победу Хьюза.

"Извините, но это было трусливо. Подожди 15 секунд и закончи дело", "Защищай себя все время", "Ужасная работа рефери", "Рефери был не прав здесь", - комментируют болельщики.

Отметим, что столь противоречивая победа принесла Хьюзу вакантный титул чемпиона Великобритании в легком весе.

На счету Хьюза теперь 23 победы при пяти поражениях и двух ничьих.

🏆 The closing stages as @BOXERMAXIHUGHES became British lightweight champion.



📺 Main event coming up NEXT on IFL TV.



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Автор: Антон Дударь