Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса Теофимо Лопес-старший заявил, что Василий Ломаченко не получит реванш.
Об этом он сказал в интервью ютуб-каналу Johnny's Fight Palace, передает fightnews.info.
"Для чего давать Ломаченко реванш? Чтобы мы его нокаутировали? Он и сам не пойдет на реванш. Ломаченко выйдет и скажет, что перед реваншем хочет сделать какую-то другую фигню. С этим парнем покончено", - сказал Лопес-старший.
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Он подчеркнул, что Ломаченко неуважительно отнесся к Лопесам, когда не захотел включать в контракт на бой опцию реванша:
"Если бы бой получился близким, возможно, реванш бы состоялся. Мы бы могли дать ему еще один чертов шанс, но он не хотел оставлять нам никаких шансов. В контракте не было опции реванша. Этот парень нас не уважал. И он делал все это д*рьмо, поскольку хотел показать всему миру, что мы фальшивки, что мы ненастоящие. Лома не согласился включать в контракт опцию реванша, поскольку все бы говорили, что он боится проиграть. Он не защитил себя".
Ломаченко - Лопес: после боя
- В ночь с 17 на 18 октября по Киеву Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.
- Украинец потерял свои титулы WBC, WBO и WBA в легком весе, а Лопес, который сохранил пояс IBF и получил титулы украинца, стал единственным действующим абсолютным чемпионом мира в боксе.
- Лопес сразу заявил, что не собирается давать реванш Ломаченко.
- Украинец извинился за свое поражение и сказал, что готов провести реванш.
- Ранее стало известно, что Ломаченко проводил бой с Лопесом с травмой. Лопес отреагировал на эту информацию, посчитав это оправданием.
- Промоутер Боб Арум прокомментировал ситуацию с возможным реваншем.
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