Теофимо Лопес-старший не видит смысла в реванше.

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса Теофимо Лопес-старший заявил, что Василий Ломаченко не получит реванш.

Об этом он сказал в интервью ютуб-каналу Johnny's Fight Palace, передает fightnews.info.

"Для чего давать Ломаченко реванш? Чтобы мы его нокаутировали? Он и сам не пойдет на реванш. Ломаченко выйдет и скажет, что перед реваншем хочет сделать какую-то другую фигню. С этим парнем покончено", - сказал Лопес-старший.

Читайте также"Залижем раны и вернемся": Усик назвал причины поражения Ломаченко в бою с Лопесом

Он подчеркнул, что Ломаченко неуважительно отнесся к Лопесам, когда не захотел включать в контракт на бой опцию реванша:

"Если бы бой получился близким, возможно, реванш бы состоялся. Мы бы могли дать ему еще один чертов шанс, но он не хотел оставлять нам никаких шансов. В контракте не было опции реванша. Этот парень нас не уважал. И он делал все это д*рьмо, поскольку хотел показать всему миру, что мы фальшивки, что мы ненастоящие. Лома не согласился включать в контракт опцию реванша, поскольку все бы говорили, что он боится проиграть. Он не защитил себя".

Ломаченко - Лопес: после боя

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь