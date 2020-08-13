Американский боксер согласился на бой с Ломаченко: названа новая дата
Американский боксер Теофимо Лопес согласился выйти в ринг против украинского чемпиона Василия Ломаченко.
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После нескольких недель непростых переговоров команды двух боксеров достигли договоренности, сообщил менеджер Лопеса Дэвид Макуотер, передает BoxingScene.com.
Ломаченко давно согласился с предложенными условиями, тогда как Лопеса не устраивала сумма гонорара. В итоге гонорар американца был увеличен с 1,25 миллиона почти до 2 миллионов долларов.
"Мы пришли к соглашению. Бой состоится позже 3 октября, но мы договорились. Это было непросто, но мы все же сделали это", - сказал Макуотер.
Ожидается, что поединок пройдет 17 или 24 октября. Бой состоится в Лас-Вегасе без зрителей.
Ломаченко - Лопес: перед боем
- На кону в этом поединке будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ломаченко владеет поясами WBC, WBO и WBA, тогда как у Лопеса - титул IBF.
- На профи-ринге Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. У Лопеса - 15 боев в 15 поединках.
- Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа прошлого года, когда выиграл у Люка Кэмпбелла и добавил к двум поясам титул WBC. Лопес 14 декабря отобрал пояс IBF у Ричарда Комми.
- Ранее Лопес был недоволен суммой своего гонорара, и бой оказался под угрозой срыва. В итоге, по данным СМИ, Ломаченко согласился отдать часть своего гонорара, чтобы американец вышел в ринг.
- Изначально поединок Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но его пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.
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