Американский боксер согласился на бой с Ломаченко: названа новая дата

Команды Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса договорились о проведении поединка.

Американский боксер Теофимо Лопес согласился выйти в ринг против украинского чемпиона Василия Ломаченко.

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После нескольких недель непростых переговоров команды двух боксеров достигли договоренности, сообщил менеджер Лопеса Дэвид Макуотер, передает BoxingScene.com.

Ломаченко давно согласился с предложенными условиями, тогда как Лопеса не устраивала сумма гонорара. В итоге гонорар американца был увеличен с 1,25 миллиона почти до 2 миллионов долларов.

"Мы пришли к соглашению. Бой состоится позже 3 октября, но мы договорились. Это было непросто, но мы все же сделали это", - сказал Макуотер.

Ожидается, что поединок пройдет 17 или 24 октября. Бой состоится в Лас-Вегасе без зрителей.

Ломаченко - Лопес: перед боем

На кону в этом поединке будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ломаченко владеет поясами WBC, WBO и WBA, тогда как у Лопеса - титул IBF.

На профи-ринге Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. У Лопеса - 15 боев в 15 поединках.

Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа прошлого года, когда выиграл у Люка Кэмпбелла и добавил к двум поясам титул WBC. Лопес 14 декабря отобрал пояс IBF у Ричарда Комми.

Ранее Лопес был недоволен суммой своего гонорара, и бой оказался под угрозой срыва. В итоге, по данным СМИ, Ломаченко согласился отдать часть своего гонорара, чтобы американец вышел в ринг.

Изначально поединок Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но его пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Антон Дударь