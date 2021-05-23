Противостояние состоится в Лас-Вегасе.

Британский супертяжеловес, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри подписал соглашение на третий бой против американца Деонтея Уайлдера.

Об этом сообщает промоутерская компания ТОР Rank.

Бойцы выйдут в ринг 24 июля в Лас-Вегасе (США). Уайлдер контракт подписал несколькими днями ранее.

Напомним, что Фьюри планировал мегабой с Энтони Джошуа, но арбитражный суд постановил, что он сначала должен провести третий бой-реванш с Уайлдером. Джошуа тем временем встретится с Александром Усиком.

Читайте такжеWBO санкционировала бой Усик - Джошуа

Фьюри - Уайлдер: история противостояния

Первый бой между британцем и американцем состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. По ходу боя Фьюри доминировал в ринге, но при этом дважды поднимался после нокдауна.

Второй бой соперники провели 22 февраля 2020 года, он завершился победой Фьюри. Тайсон дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, а после седьмого раунда бой был остановлен - команда американца выбросила полотенце.

Фьюри нанес Уайлдеру первое поражение в 44 боях и отобрал пояс WBC. У британца в активе 30 побед в 31 поединке.

Планировалось, что Фьюри проведет третий бой против Уайлдера в декабре 2020, но этого не случилось.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин