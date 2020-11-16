Непобежденный американец выступит в Японии.

Бывший чемпион мира Флойд Мэйвезер намерен провести бой в Токио в феврале следующего года.

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Об этом сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

На 28 февраля запланирован турнир MMA MEGA 2021, в рамках которого и должен выступить знаменитый боксер. Мейвезер в онлайн-режиме принял участие в пресс-конференции, посвященной этому событию.

Пока не уточняется, кто будет соперником легенды бокса, а также правила, по которым будет проходить поединок.

43-летний Мэйвезер в последний раз выходил на ринг в 2017 году, когда провел поединок против бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Всего на счету американца 50 побед, из которых 27 - нокаутом.

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Перевод: Данил Слесь