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"У него триколор": известный украинский боксер высказался о Крыме

10:47, 06 июня 2020
Бокс
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Денис Беринчик провел на профи-ринге 13 боев / фото К2 Promotions

Об этом Беринчик сказал в прямом эфире в Instagram-аккаунте Sport Arena.

"Крым может быть для наших украинцев Крымом, но когда я открываю карту, то у него триколор. Была Автономная республика, отсоединилась, проголосовали. Пришли человечки, не пришли человечки...", - сказал Беринчик.

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"Когда сегодня туда едешь, проезжаешь пограничную службу одной страны и другой страны. Так же и у меня в Краснодоне (Сорокино, город в Луганской области, - Прим.). Ты заезжаешь на одну службу и на вторую, еще и на третью можешь заехать", - добавил боксер.

Он также выразил мнение, что Россия не вернет Крым:

"Думаю, территорию никто не отдаст, а другие не заберут. Вот и все".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что известный футбольный комментатор высказался об оккупации Крыма.

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