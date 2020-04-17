"Это сложно принять": известный футбольный комментатор из России высказался об оккупации Крыма

Василий Уткин считает Крым и Донбасс большими ошибками Владимира Путина.

Российский футбольный комментатор и журналист Василий Уткин высказал свое мнение об оккупации Крыма.

Об этом Уткин сказал в интервью для YouTube-канала журналистки Алеси Бацман.

"Крым вполне мог быть российским, если бы у крымчан пользовалось успехом российское образование, если бы люди покупали российские товары, если бы там работали российские бизнесмены и выигрывали конкуренцию. То, как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю", - сказал Уткин.

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"Люди моего круга общения рассматривают Крым и Донбасс как проявление тех проблем, которые и привели Россию к тому положению, в котором она сейчас находится. Первое проявление, что все здорово пошло не туда, это то самое заседание "Единой России", где было объявлено, что Путин возвращается. Я очень расстроился, что они решили это без меня, ведь это меня касается, как и других 140 миллионов парней и девчонок вроде меня. Для меня поворот случился именно тогда, все остальное - проявление", - отметил комментатор.

Уткин также выразил мнение, что то, что Россия отняла у Украины Крым и развязала войну на Донбассе, является большой исторической ошибкой Владимира Путина:

"Да, конечно. Ведь это повлекло за собой серьезные последствия".

УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист "Динамо" Александр Алиев сказал, чей Крым.