Трагедия произошла на вечере бокса в Карачи.

Пакистанский боксер Аслам Хан умер после нокаутирующего удара.

Трагедия произошла во время благотворительного вечера бокса в пакистанском городе Карачи.

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Аслам Хан пропустил мощный удар от своего соперника Вали Хана Тарина, после чего рухнул на канвас. Рефери отсчитал нокаут, когда Хан уже был без сознания, после чего на ринг выбежали секунданты, попытавшиеся оказать боксеру первую помощь.

Как сообщает news.abplive.com, пострадавшего сразу же госпитализировали, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.

Организаторов вечера бокса обвинили в халатности - так как поединки носили статус благотворительных, они не позаботились о том, чтобы у ринга дежурила бригада медиков.

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Автор: Антон Дударь