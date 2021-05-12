Украинский боксер может провести бой за статус обязательного претендента на титул IBF.

Международная боксерская организация (IBF) предложила украинскому боксеру Александру Усику (18-0, 13 КО) провести бой против хорвата Филиппа Хрговича (12-0, 10 КО).

Об этом сообщил промоутер Усика Александр Красюк.

По его словам, на кону в этом поединке будет стоять статус обязательного претендента на бой за чемпионский пояс IBF.

"IBF предложила Усику провести поединок против Хрговича за официального претендента. Что думаете?", - написал Красюк в Instagram.

Хргович должен был проводить бой против Майкла Хантера, но американец отказался. В предыдущий раз хорват выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда техническим нокаутом победил американца Райделла Букера.

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Напомним, поясом IBF владеет Энтони Джошуа, которому предстоит провести встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри.

Следующий бой Усика: что известно

Усик является обязательным претендентом по линии WBO, но организация позволила чемпиону мира Энтони Джошуа еще раз отложить обязательную защиту титула против украинца Александра Усика и санкционировала бой британца с Тайсоном Фьюри.

При этом WBO санкционировала бой Усика за титул "временного" чемпиона с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО). А победитель должен встретиться с победителем боя Джошуа - Фьюри.

Однако, по словам промоутера Усика Александра Красюка, договориться о бое за "временный" титул невозможно, пока нет договоренности о бое за основной титул между Джошуа и Фьюри. А поединок двух британцев все еще не утвержден окончательно.

2 мая в команде Усика заявили, что бой Джошуа - Фьюри может не состояться. В таком случае Джошуа придется провести обязательную защиту против Усика. Однако промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что поединок двух британцев состоится в августе.

По последней информации, WBO дала понять менеджеру Усика Эгису Климасу, что украинец "никогда не встретится" с Джошуа.

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Автор: Антон Дударь