"Буду просто делать и молчать": Усик решил изменить подход к своим критикам

Украинский боксер больше не собирается вести выяснение отношений в соцсетях.

Боксер супертяжелого веса Александр Усик заявил, что будет спокойнее относится к нападкам в свой адрес в соцсетях и стараться не создавать скандальных информационных поводов.

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Спортсмен дал интервью своему YouTube-каналу USYK17.

"Я православный христианин. Все жизнь мне что-то говорили, что я неправильно делаю, например: тебе не надо заниматься боксом или в 21 веке ты веришь в Бога? Я говорю: "Да, я верю в Бога, потому что я знаю, что он есть, он мне помогает каждый день, я с ним разговариваю".

Но за последние полгода, анализируя, что происходит, я еще больше задумался о том, что я буду молчать. Я буду просто делать и молчать. Когда мне будет нужно - я скажу. Я вышел из каких-то моментов, из соцсетей, новостей. Я считаю, что это лишнее, оно много времени забирает", - заявил Усик.

Напомним, в следующем бою Усик должен встретиться с британцем Дереком Чисорой.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик удивил фанатов украинским языком.

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