"Красивое произношение": Усик удивил фанатов украинским языком (видео)

Украинский боксер показал фрагмент своей тренировки.

Боксер Александр Усик порадовал своих подписчиков тем, что произнес несколько слов на украинском языке во время одной из своих тренировок.

Усик разместил в Instagram видео тренировки.

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В ходе работы на реакцию боксер повернулся к камере и сказал: "Вушко зацепило. Бачив?".

Стоит отметить, что в повседневной жизни Усик обычно общается на русском языке.

"Такое красивое произношение на украинском", "Вушко не болить?", "Украинский от Усика довольно необычно слышать, но приятно", "Горжусь своим земляком", - комментируют болельщики.

Напомним, в следующем бою Усик должен встретиться с Дереком Чисорой.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик обратился к Чисоре во время пробежки в компании Ломаченко.

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