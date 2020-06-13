Фьюри включил Усика в пятерку лучших боксеров супертяжелого веса
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри назвал пять лучших боксеров супертяжелого веса.
Как сообщает talksport.com, в свой рейтинг британский боксер включил украинца Александра Усика.
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Фьюри поставил украинского экс-чемпиона в первом тяжелом весе на четвертое место.
На первое место в рейтинге лучших супертяжей мира Фьюри поставил самого себя, на второе - Деонтея Уайлдера, на третье - Энтони Джошуа, а на пятое - Диллиана Уайта.
Интересно, что ранее Фьюри не назвал Усика в числе желаемых соперников.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились провести два боя в 2021 году. В команде Усика, который является обязательным претендентом на чемпионский титул WBO, резко отреагировали на эту информацию.
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