Соревнования проходят в одном из самых красивых курортных городов Болгарии.

Украинский боксер Александр Хижняк триумфально квалифицировался в четвертьфинал популярного турнира "Странджа-2021" в Болгарии.

Александр устроил своему оппоненту из Бразилии Роберту Исаиаси настоящий блицкриг. Хижняк досрочно в первом раунде завершил поединок бешеным нокаутом. На первой минуте боя 25-летний уроженец Полтавы поймал бразильца на ошибке и провел сильный удар в челюсть, после которого тот оказался на канвасе.

Судья засчитал нокдаун, но команда Роберто настояла прекратить бой из соображений безопасности для "пострадавшего".

Напомним, что Хижняк является одним из лидеров сборной Украины по любительскому боксу. Его весовая категория - до 75 кг.

Вместе с Александром в 1/4 финала турнира Украину представят: Евгений Барабанов (69 кг), Степан Грекул и Максим Коц (81 кг), Сергей Горский и Роберт Мартон (91 кг), а также Цотне Рогава (свыше 91 кг).

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем