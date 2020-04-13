На карантине вес не важен: Фьюри утолил голод горой фаст-фуда на 700 долларов (фото)

Британский боксер решил расслабиться в изоляции.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отличился огромным заказом доставки еды на дом.

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Об этом сообщает The Sun.

Британский боксер вместе с семьей находится на изоляции из-за пандемии коронавируса. Спортсмен решил перекусить и сделал заказ в ресторане Manjaros.

Фьюри доставили около десяти разных пицц, пакеты с курицей, мясом на гриле и королевскими креветками. Стоимость еды составила 557 фунтов (порядка 700 долларов - прим.). Также боксер попросил доставщика сохранять дистанцию, чтобы не нарушить условия карантина, после чего дал ему 100 фунтов чаевых.

Напомним, практически весь спорт был остановлен из-за пандемии коронавируса. Большинство спортсменов находятся дома на карантине. В Великобритании зафиксировано более 88 тысяч случаев заражения, а также 11 329 смертей.

УНИАН ранее сообщал о том, что третий бой Фьюри и американца Деонтея Уайлдера перенесен на осень.