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На карантине вес не важен: Фьюри утолил голод горой фаст-фуда на 700 долларов (фото)

20:21, 13 апреля 2020
Бокс
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Тайсон Фьюри / REUTERS

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Об этом сообщает The Sun.

Британский боксер вместе с семьей находится на изоляции из-за пандемии коронавируса. Спортсмен решил перекусить и сделал заказ в ресторане Manjaros.

Фьюри доставили около десяти разных пицц, пакеты с курицей, мясом на гриле и королевскими креветками. Стоимость еды составила 557 фунтов (порядка 700 долларов - прим.). Также боксер попросил доставщика сохранять дистанцию, чтобы не нарушить условия карантина, после чего дал ему 100 фунтов чаевых.

The Sun
The Sun
The Sun

Напомним, практически весь спорт был остановлен из-за пандемии коронавируса. Большинство спортсменов находятся дома на карантине. В Великобритании зафиксировано более 88 тысяч случаев заражения, а также 11 329 смертей.

УНИАН ранее сообщал о том, что третий бой Фьюри и американца Деонтея Уайлдера перенесен на осень.

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