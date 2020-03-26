Третий бой Фьюри и Уайлдера перенесен на осень: названа дата
Третий бой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) в связи с коронавирусом перенесен на октябрь.
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Об этом в Twitter сообщил инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.
Новая дата боя - 3 октября. Поединок пройдет в Лас-Вегасе.
Изначально третья встреча боксеров в ринге должна была состояться 18 июля.
Напомним, первый бой Уайлдера и Фьюри завершился вничью, а во втором победу техническим нокаутом одержал британец. После этого американский боксер решил активировать опцию о проведении третьего боя.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Всемирная боксерская организация (WBО) перенесла все бои.