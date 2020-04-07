"Называли ходячим мертвецом": Владимир Кличко вспомнил решающий момент своей карьеры (видео)

Украинский боксер выделил свое поражение, после которого ему удалось вернуться.

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко назвал момент, который изменил всю его карьеру в супертяжелом весе.

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Об этом экс-боксер написал на своей странице в Twitter.

Владимир Кличко вспомнил поражение от американца Лаймона Брюстера в апреле 2004 года, когда украинец уступил техническим нокаутом в пятом раунде и не смог завоевать пояс чемпиона WBO.

"Когда я упал в поединке против будущего чемпиона Брюстера, для меня все изменилось. Меня называли ходячим мертвецом, сломленным человеком и так далее. Несмотря на всю критику, я сумел разжечь пламя, благодаря которому стал долговременным чемпионом в супертяжелом весе в истории", - написал Кличко.

Видео боя Владимир Кличко - Лаймон Брюстер

Гегемония Владимира Кличко завершилась двумя поражениями - от британцев Тайсона Фьюри (2015) и Энтони Джошуа (2017).

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Кличко рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в США.