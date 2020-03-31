"Много заболевших и умерших": Владимир Кличко рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в США (видео)

Украинский боксер обратился к соотечественникам.

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко записал видеообращение к соотечественникам, в котором рассказал о пандемии коронавируса в США.

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Ролик опубликован в Twitter-аккаунте его брата - мэра Киева Виталия Кличко.

"Друзья, в нынешнем кризисе и вызове, которые проходит практически весь мир, есть главный и простой принцип: "Если ты дома, значит ты защищен". Сегодня нахожусь за пределами Украины (в США - прим.) и, к сожалению, вынужден остаться здесь. Но мысленно я с вами, на родине.

Сегодня сложная ситуация во всем мире, а особенно в США. Вирус распространяется и бушует с огромной прогрессией. Приняты строгие ограничительные меры, много заболевших и, увы, много умерших. Их количество растет каждый день.

Здесь, даже здесь, при таком количестве больных не хватает элементарного: масок, средств защиты и больничных коек. В Нью-Йорке, например, сегодня в центральном парке развернули полевой госпиталь", - рассказал Владимир Кличко.

Боксер признался, что не хочет видеть пандемию в таком масштабе в Украине:

"Я не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таком масштабе. И первое, что нам всем нужно соблюдать - элементарное: меры предосторожности и ограничения.

Берегите себя, оставайтесь дома и поверьте: никакая встреча не стоит того, чтобы быть брошенными на весы жизни. Будьте здоровы".

Брат Володимир @Klitschko звернувся до українців. Відеозвернення він записав у США, де зараз перебуває, і де сьогодні дуже багато випадків захворювання та смертей від коронавірусу. pic.twitter.com/YHXeEPRVH8 — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 31, 2020

В Украине по состоянию на 31 марта зафиксировано уже более 500 случаев заражения COVID-19, а также 13 летальных случаев.

УНИАН ранее сообщал о том, что Владимир Кличко вошел в число кандидатов на включение в Международный зал славы бокса.