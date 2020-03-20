"Мое право": теннисист Стаховский признался, что не болеет за Усика, Ломаченко и Гвоздика из-за их позиции

Сергей Стаховский рассказал, что уже несколько лет не смотрел бои Василия Ломаченко.

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский признался, что не болеет за украинских боксеров Александра Усика, Василия Ломаченко и Александра Гвоздика из-за их взглядов и позиции.

Об этом Стаховский сказал в интервью сайту Trіbuna.com.

"Не смотрю бои Ломаченко, Усика и Гвоздика. Последний раз Ломаченко смотрел три или четыре года назад. В соцсетях был подписан на каждого из них, но уже нет", - сказал теннисист.

"Это крутые боксеры. Они, как могут, прославляют, иногда хают Украину. Это спортсмены, имеющие право на свое мнение. Мое право, как украинца и человека, который родился в Киеве, не поддерживать таких боксеров", - добавил Стаховский.

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Он также ответил на вопрос, правильно ли, когда позиция боксеров в отношении каких-то вещей перечеркивает их спортивные достижения:

"Это моя позиция. Много людей будет смотреть их бои. Нельзя говорить, что моя позиция - самая правильная. Это мое право сделать так. Можно не разделять их позицию, но поддерживать, как боксеров. Это нормально. Мы живем в откровенной, открытой, демократической стране, где каждый имеет право делать то, что нужно для него. В рамках правового поля".

Стаховский также прокомментировал интервью Гвоздика, в котором тот выразил уверенность, что Россия не нападала на Украину:

"Чудак, если у тебя такие взгляды, то Россия с радостью тебя заберет. Или ДНР. Бери паспорт и давай. Ты же считаешь Украину настолько некорректной страной".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал Александра Усика и Александра Алиева за их высказывания о коронавирусе.