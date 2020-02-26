Команда Фьюри хочет отложить еще один бой с Уайлдером: промоутер назвал условие

Тайсон Фьюри хочет встретиться с Энтони Джошуа, но для этого нужно заплатить Деонтею Уайлдеру.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в своем следующем бою хочет встретиться в ринге с обладателем поясов IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа.

Для этого команда Фьюри готова заплатить Деонтею Уайлдеру, чтобы тот согласился отложить третий бой. Об этом сообщил промоутер британского чемпиона Фрэнк Уоррен.

"Я предпочитаю сразу же выйти на Джошуа, но есть пункт о реванше в контракте с Уайлдером. Он должен быть соблюден, если только мы не договоримся, чтобы Уайлдер подождал. Мы готовы заплатить Уайлдеру, чтобы отложить реванш. Но это его выбор", - цитирует Уоррена independent.co.uk.

По словам Уоррена, если Уайлдер будет настаивать на еще одном поединке, он состоится:

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"Это было бы выгодное предложение для него. Но я говорил с его менеджером. Деонтей убежден, что может нокаутировать Тайсона. Я в это не верю. Я еще перед их вторым поединком считал, что Фьюри сломит Уайлдера. Если Деонтей будет настаивать на реванше, мы займемся его организацией".

Также Уоррен подчеркнул, что хотел бы организовать бой двух британцев до конца года:

"Я хочу устроить поединок с Джошуа до конца года. Так мы гарантируем, что Энтони не проиграет кому-то другому".

Как сообщал УНИАН, второй бой Фьюри и Уайлдера завершился досрочной победой британца в седьмом раунде. Первая встреча боксеров в ринге закончилась вничью.