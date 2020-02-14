"Бой согласован": промоутер назвал новую дату поединка Усик - Чисора

Украинский и британский боксеры выйдут на ринг в конце мая.

Британский промоутер Эдди Хирн назвал новую наиболее вероятную дату боя между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Об этом Хирн сообщил сайту talksport.com.

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По словам Хирна, проведение боя планируется на 23 мая. Поединок, скорее всего, пройдет на арене "О2" в Лондоне.

"Этот бой согласован, и мы лишь решаем вопрос с местом проведения", - отметил Хирн.

Напомним, ранее ожидалось, что бой Усик - Чисора пройдет в марте, однако поединок пришлось отложить, так как украинский боксер проходит процесс реабилитации в связи с повреждением локтя.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Чисора поделился ожиданиями от боя с Усиком.