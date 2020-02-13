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В США сократили дисквалификацию известного украинского боксера за укус соперника

20:22, 13 февраля 2020
Бокс
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Редкач (справа) проиграл бой решением судей / фото: BoxingScene

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Об этом сообщает BoxingScene.

Изначально Редкач был наказан лишением лицензии на год и штрафом в размере 10 тысяч долларов за укус Дэнни Гарсии.

Теперь дисквалификацию сократили до шести месяцев. Кроме того, украинец получит свой гонорар за минувший бой. При этом штраф остался в силе.

Поединок состоялся на арене Barclays Center в Нью-Йорке и стал главным событием вечера бокса 25 января. 

В восьмом раунде во время клинча Редкач укусил оппонента, но рефери этого не увидел. Стоит отметить, что Гарсия в итоге выиграл бой единогласным решением судей.

Всего за свою карьеру 33-летний украинец провел 29 боев, одержав 23 победы (18 - нокаутом) при пяти поражениях и одном ничейном исходе.

УНИАН ранее сообщал о том, что непобедимый украинский боксер успешно вернулся на ринг.

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