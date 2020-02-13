В США сократили дисквалификацию известного украинского боксера за укус соперника

Иван Редкач сможет вернуться на ринг через полгода.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение сократить отстранение украинского боксера полусреднего веса Ивана Редкача.

Читайте такжеУкусил, но не помогло: украинский боксер проиграл бой экс-чемпиону мира (видео)

Об этом сообщает BoxingScene.

Изначально Редкач был наказан лишением лицензии на год и штрафом в размере 10 тысяч долларов за укус Дэнни Гарсии.

Теперь дисквалификацию сократили до шести месяцев. Кроме того, украинец получит свой гонорар за минувший бой. При этом штраф остался в силе.

Поединок состоялся на арене Barclays Center в Нью-Йорке и стал главным событием вечера бокса 25 января.

В восьмом раунде во время клинча Редкач укусил оппонента, но рефери этого не увидел. Стоит отметить, что Гарсия в итоге выиграл бой единогласным решением судей.

Всего за свою карьеру 33-летний украинец провел 29 боев, одержав 23 победы (18 - нокаутом) при пяти поражениях и одном ничейном исходе.

УНИАН ранее сообщал о том, что непобедимый украинский боксер успешно вернулся на ринг.