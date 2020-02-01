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Непобедимый украинский боксер успешно вернулся на ринг (видео)

10:25, 01 февраля 2020
Бокс
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Тарас Шелестюк доминировал по ходу боя / фото: twitter.com/ShowtimeBoxing

Непобедимый украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в США провел бой против аргентинца Луиса Альберто Верона (18-2-2, 9 КО).

Бой продлился все десять раундов и завершился победой Шелестюка единогласным решением судей - 97-93, 98-92, 98-92.

Стоит отметить, что в пятом раунде после столкновения лбами у Шелестюка образовалось рассечение, однако он смог продолжить бой и завершить его в свою пользу.

Для 34-летнего Шелестюка этот бой был первым с марта прошлого года.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский боксер Иван Редкач был дисквалифицирован за укус соперника.

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