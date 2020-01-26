Укусил, но не помогло: украинский боксер проиграл бой экс-чемпиону мира (видео)
Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач провел бой против американского экс-чемпиона мира Дэнни Гарсии.
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Встреча состоялась на арене Barclays Center в Нью-Йорке и стала главным событием вечера бокса.
Бой продолжался 12 раундов и по итогам этой дистанции судьи решили отдать победу 31-летнему Гарсии - 118:110, 117:111, 117:111.
В 10-м раунде во время клинча Редкач укусил оппонента, но рефери этого не увидел. Уже после боя соперник украинца рассказал об этом моменте:
"Редкач укусил меня. Он сказал: "Майк Тайсон", когда это делал. Я даже подумал, что мне придется накладывать швы. Меня впервые укусили в бою".
Теперь Гарсия стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Эррол Спенс. Редкач потерпел пятое поражение в карьере при 23 победах и 1 ничейном исходе.
Полное видео боя
Момент с укусом от украинского боксера
УНИАН ранее также сообщал, что бой украинского экс-чемпиона мира отложен из-за смертельного вируса в Китае.