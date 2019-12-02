"Наиболее вероятный соперник": Чисора согласился на бой с Усиком

Сторонам осталось согласовать все детали и подписать контракт.

Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (16-0 12 КО) Александр Красюк подтвердил успешные переговоры с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) о возможном поединке.

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Красюка цитирует Tribuna.com.

"Чисора - наиболее вероятный соперник. Мы как раз его рассматриваем как вариант №1. Он согласился на бой, но мы еще не выяснили дату и статус этого поединка, и не подтвердили окончательно участие Александра.

Контракт? Нет. Если бы он был подписан, то была бы уже конкретика. Еще ничего не подписано. Только мы выясним все детали, то сразу подпишем", - отметил промоутер.

Бой может пройти в конце февраля в Манчестере, где Усик уже боксировал, когда нокаутировал Тони Беллью в прошлом году.

УНИАН ранее сообщал о том, что подсказка Ломаченко и поддержка Усика помогли российскому боксеру выиграть бой.