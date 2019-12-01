"Вася позвонил": подсказка Ломаченко и поддержка Усика помогли российскому боксеру выиграть бой (видео)

За россиянина Александра Беспутина болели два украинских боксера.

Российский боксер Александр Беспутин (14-0, 9 КО) в Монако провел бой против еще одного россиянина Раджаба Бутаева (12-1, 9 КО) за титул "регулярного" чемпиона WBA в полусреднем весе.

Возле ринга Беспутина поддерживал украинский боксер Александр Усик. Сразу после победы россиянин громко крикнул: "Усик, ты где?", и украинец поднялся на ринг.

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А украинский чемпион по версиям WBO, WBC, WBA в легком весе Василий Ломаченко, который следил за боем по телевизору, по ходу поединка позвонил команде Беспутина, чтобы дать подсказку. Этот момент также попал в телетрансляцию.

"Вася позвонил", - сказал Беспутину его тренер, добавив, что украинец подсказал, что у Бутаева "печень открыта".

Беспутин в итоге одержал победу единогласным решением судей.

Отметим, что у Беспутина, Ломаченко и Усика один менеджер - Эгис Климас. Ранее Ломаченко и Беспутин неоднократно тренировались в одном зале.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик провел тренировку на льду.