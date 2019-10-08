"Триумф - вечен": Усик представил яркий мотивационный ролик (видео)

Украинский боксер раскрыл свою философию, благодаря которой к нему пришел успех.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал о том, что позволяет ему оставаться одним из лучших в мире бокса.

Мотивационный ролик от украинского боксера разместил YouTube-канал BOXRAW.

"Я реально стал чуть больным, одержимым этим видом спорта. У меня была цель перейти в профессионалы и побороться за титулы в тяжелом весе. Мне не нужно признание людей. Я это делаю в первую очередь для себя", - признался Александр.

Следующий поединок Усика должен пройти 12 октября в Чикаго (рано утром 13 октября по киевскому времени) и стать дебютом украинца в супертяжелом весе. При этом соперник экс-чемпиона Тайрон Спонг попался на допинге, поэтому команда Усика ищет нового оппонента.

УНИАН ранее сообщал о том, что соперник Усика отрицает использование запрещенных препаратов.