"Триумф - вечен": Усик представил яркий мотивационный ролик (видео)
20:32, 08 октября 2019Бокс
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Украинский боксер раскрыл свою философию, благодаря которой к нему пришел успех.
Усик готовится к очередному бою / фото: instagram.com/usykaa
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал о том, что позволяет ему оставаться одним из лучших в мире бокса.
Мотивационный ролик от украинского боксера разместил YouTube-канал BOXRAW.
"Я реально стал чуть больным, одержимым этим видом спорта. У меня была цель перейти в профессионалы и побороться за титулы в тяжелом весе. Мне не нужно признание людей. Я это делаю в первую очередь для себя", - признался Александр.
Следующий поединок Усика должен пройти 12 октября в Чикаго (рано утром 13 октября по киевскому времени) и стать дебютом украинца в супертяжелом весе. При этом соперник экс-чемпиона Тайрон Спонг попался на допинге, поэтому команда Усика ищет нового оппонента.
УНИАН ранее сообщал о том, что соперник Усика отрицает использование запрещенных препаратов.
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