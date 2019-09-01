Усик развеселил фанатов после боя Ломаченко (видео)

Украинский боксер вышел на ринг и влез в кадр во время интервью промоутера.

Украинский боксер Александр Усик рассмешил болельщиков на арене "О2" в Лондоне после победы Василия Ломаченко над Люком Кэмпбеллом.

После боя интервью в ринге давал промоутер Ломаченко Боб Арум. При этом трансляция велась на экранах, расположенных над рингом.

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Усик поднялся на ринг с поясом WBC, который завоевал Ломаченко, и, сделав гримасу, влез в кадр. Выходка украинца вызвала на трибунах волну смеха.

Сам Арум при этом ничего не понял, но после того, как ведущий сообщил ему о том, что за спиной находится Усик, промоутер в шутку попытался "дать леща" украинцу.

В итоге Усик и Арум пожали друг другу руки.

Видео опубликовал Instagram-аккаунт lomus_official.

Напомним, Ломаченко одержал победу над Кэмпбеллом единогласным решением судей и добавил пояс WBC к титулам WBA и WBO.

УНИАН ранее также сообщал о том, что россиянин Александр Поветкин пообщался с Усиком после боя Ломаченко.