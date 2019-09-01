Пообщался с Усиком: россиянин Поветкин зашел в раздевалку Ломаченко после боя (видео)
14:57, 01 сентября 2019Бокс
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Российский боксер проводил бой в рамках одного вечера бокса с Василием Ломаченко.
Александр Поветкин / REUTERS
Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин зашел в раздевалку Василия Ломаченко после вечера бокса в Лондоне.
Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте lomus-official.
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Поветкин поздравил с победой команду Ломаченко, а также пообщался с Александром Усиком, который присутствовал на вечере бокса.
Отметим, что Поветкин выступал в андеркарте боя Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Россиянин решением судей выиграл у британца Хьюи Фьюри.
Напомним, ранее Усик заявил, что не хочет проводить бои против российских боксеров, в том числе Поветкина.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик назвал имя своего первого соперника в супертяжелом весе.
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