Ломаченко - Кэмпбелл: где смотреть чемпионский бой
31 августа на арене "О2" в Лондоне пройдет бой между украинским чемпионом Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 КО).
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кэмпбелл.
В прямом эфире в Украине транслировать поединок будет телеканал "Интер". В 22.00 начнется программа "Большой бокс", выпуск которой будет посвящен бою Ломаченко - Кэмпбелл. А украинский и британский боксеры выйдут на ринг ориентировочно в 00:00, когда завершатся бои андеркарта.
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Напомним, на кону в этом бою будут стоять титулы по версиям WBO и WBA, которыми владеет Ломаченко, а также вакантный пояс по версии WBC.
Отметим, что Ломаченко впервые в карьере проведет бой в Великобритании.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко провел открытую тренировку в Лондоне.