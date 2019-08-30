Ломаченко - Кэмпбелл: где смотреть чемпионский бой

Украинский боксер может стать обладателем трех титулов.

31 августа на арене "О2" в Лондоне пройдет бой между украинским чемпионом Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 КО).

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кэмпбелл.

В прямом эфире в Украине транслировать поединок будет телеканал "Интер". В 22.00 начнется программа "Большой бокс", выпуск которой будет посвящен бою Ломаченко - Кэмпбелл. А украинский и британский боксеры выйдут на ринг ориентировочно в 00:00, когда завершатся бои андеркарта.

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Напомним, на кону в этом бою будут стоять титулы по версиям WBO и WBA, которыми владеет Ломаченко, а также вакантный пояс по версии WBC.

Отметим, что Ломаченко впервые в карьере проведет бой в Великобритании.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко провел открытую тренировку в Лондоне.