Ломаченко - Кэмпбелл: появился яркий промо-ролик к бою за три чемпионских титула (видео)
Всемирный боксерский совет (WBС) опубликовал в сети промо-ролик к бою между украинским чемпионом Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.
Фрагменты боев Ломаченко и Кэмпбелла, а также подготовки боксеров к поединку в ролике показаны под песню "The Prodigy" "Breath".
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В видео напоминают, что бой Ломаченко - Кэмпбелл пройдет 31 августа на арене "O2" в Лондоне.
На кону в этом поединке будут стоять чемпионские пояса по версиям WBO и WBA, которыми владеет Ломаченко, а также вакантный титул по версии WBC. Таким образом, победитель боя заберет себе сразу три пояса.
Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте WBC.
УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-чемпион мира в четырех весовых категориях бросил вызов Ломаченко.