Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях бросил вызов Ломаченко

В команде украинца при этом не слишком верят словам американца.

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер (33-4-1, 24 КО) заявил о желании провести бой против украинского обладателя титулов WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).

Об этом Бронер сообщил на своей странице в Instagram.

"Я также буду драться с Ломаченко в промежуточном весе до 138 фунтов", - написал американский боксер.

Ситуацию также прокомментировал менеджер украинского чемпиона Эгис Климас, который не верит в подобный сценарий:

"Просто разговоры. Бла-бла-бла. Пускай сделают настоящее предложение и посмотрим. Он говорит о том, что точно не произойдет. Промежуточный вес? Пускай опускается в наш дивизион, где есть пояса. Никто не будет… слушайте, давайте не говорить об этом, потому что это нереально. Это то же, что говорить будто я завтра полечу на Луну", - отметил Климас в комментарии для YouTube-канала Barbershop Conversations.

Свой следующий поединок Ломаченко проведет против британца Люка Кэмпбелла в Лондоне 31 августа. На кону будут стоять оба пояса украинца, а также титул WBC.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинские парашютисты в небе поддержали Ломаченко перед боем с Кэмпбеллом.