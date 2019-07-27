"Приставили к голове пистолет": в Мексике ограбили легенду бокса

На Хулио Сезара Чавеса было совершено вооруженное нападение.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях, один из лучших мексиканских боксеров в истории Хулио Сезар Чавес стал жертвой вооруженного нападения.

Об этом Чавес сообщил в Twitter.

"Я стал жертвой нападения. К моей голове приставили пистолет. У меня выхватили цепочку и отобрали часы. Без сомнений - я на секунду успел попрощаться с жизнью", - написал Чавес.

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Как сообщает espndeportes, инцидент произошел в нескольких километрах от аэропорта Мехико. Автомобиль, в котором передвигался 57-летний Чавес, был заблокирован мотоциклом, после чего было совершено нападение.

Грабители также отобрали часы и мобильный телефон у члена команды Чавеса Хорхе Пеньи. Забрав вещи, преступники скрылись.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в Лондоне было совершено вооруженное нападение на футболистов "Арсенала".