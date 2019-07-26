Футболисты лондонского Арсенала подверглись вооруженному нападению (видео)

Месут Озил и Сеад Колашинац, на которых напали грабители, не пострадали.

Преступники, вооруженные ножами, напали в Лондоне на футболистов "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца.

Об этом сообщает Sky Sports.

Озил вместе с супругой, а также Колашинацом передвигались на машине по северной части Лондона, когда подверглись нападению со стороны преступников, которые преследовали авто футболистов на скутерах. Один из злоумышленников пытался проникнуть в машину с ножом, второй требовал у Колашинаца отдать часы.

Озил бросился за помощью в расположенный рядом ресторан, тогда как Колашинац сумел дать отпор одному из нападавших. В итоге преступникам пришлось уехать, а футболисты "Арсенала" не пострадали.

"Мы связались с игроками, с ними все в порядке", - сообщили в "Арсенале".

Полицейским пока не удалось найти злоумышленников, расследование продолжается.

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.



Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.



Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro — Goal (@goal) 25 июля 2019 г.

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