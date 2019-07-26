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Футболисты лондонского Арсенала подверглись вооруженному нападению (видео)

11:01, 26 июля 2019
Футбол
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Месут Озил / REUTERS

Об этом сообщает Sky Sports.

Озил вместе с супругой, а также Колашинацом передвигались на машине по северной части Лондона, когда подверглись нападению со стороны преступников, которые преследовали авто футболистов на скутерах. Один из злоумышленников пытался проникнуть в машину с ножом, второй требовал у Колашинаца отдать часы.

Озил бросился за помощью в расположенный рядом ресторан, тогда как Колашинац сумел дать отпор одному из нападавших. В итоге преступникам пришлось уехать, а футболисты "Арсенала" не пострадали.

"Мы связались с игроками, с ними все в порядке", - сообщили в "Арсенале".

Полицейским пока не удалось найти злоумышленников, расследование продолжается.

УНИАН ранее также сообщал о том, что с Криштиану Роналду сняли подозрения по делу об изнасиловании.

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Теги: #Арсенал Лондон#Месут Озил