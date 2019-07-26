Футболисты лондонского Арсенала подверглись вооруженному нападению (видео)
Преступники, вооруженные ножами, напали в Лондоне на футболистов "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца.
Об этом сообщает Sky Sports.
Озил вместе с супругой, а также Колашинацом передвигались на машине по северной части Лондона, когда подверглись нападению со стороны преступников, которые преследовали авто футболистов на скутерах. Один из злоумышленников пытался проникнуть в машину с ножом, второй требовал у Колашинаца отдать часы.
Озил бросился за помощью в расположенный рядом ресторан, тогда как Колашинац сумел дать отпор одному из нападавших. В итоге преступникам пришлось уехать, а футболисты "Арсенала" не пострадали.
"Мы связались с игроками, с ними все в порядке", - сообщили в "Арсенале".
Полицейским пока не удалось найти злоумышленников, расследование продолжается.
An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.— Goal (@goal) 25 июля 2019 г.
Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.
Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro
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