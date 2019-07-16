"В Днепре не видел перспектив": украинский экс-чемпион Европы по боксу работает грузчиком в Израиле

Виталий Цыпко покинул Украину и хочет стать тренером в Израиле.

Экс-чемпион Европы по боксу Виталий Цыпко уехал из Украины и подрабатывает грузчиком.

Об этом Цыпко рассказал в комментарии сайту Sport Arena.

Несколько недель назад Цыпко уехал в израильский Ришон-ле-Цион, где хочет устроиться на работу тренером. Бывший боксер также отметил, что решился на переезд ради перспектив сына в футболе (сейчас он занимается в днепровской ДЮСШ №2).

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"Из Днепра уехал, так как не видел перспектив для себе в работе тренером по боксу. Также хочу устроить Никиту в местный клуб, сыну еще нужно будет в августе пройти медосмотр. Параллельно собираю документы, чтобы оформить тренерскую лицензию в Израиле. А пока немного подрабатываю, ведь нужно на что-то жить", - рассказал Цыпко.

43-летний Цыпко выступал на профессиональном ринге в период с 1999 по 2009 года. На его счету 26 боев: 22 победы (12 - нокаутом) и 3 поражения (еще один бой был признан несостоявшимся). Наивысшими достижениями украинца стали титулы интерконтинентального чемпиона WBA (2004 год) и чемпиона Европы EBU (2005 год).

Карьеру украинский боксер завершил из-за травм.

УНИАН ранее также сообщал о том, что боксера из Казахстана задержали по подозрению в убийстве.