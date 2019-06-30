"Переключился на другую карьеру": Владимир Кличко не планирует возвращаться на ринг

Украинский экс-чемпион мира опроверг слухи о том, что может возобновить карьеру.

Экс-чемпион мира Владимир Кличко заявил, что не собирается возвращаться в ринг.

Об этом Кличко-младший сказал в комментарии The Sun.

"Я примирился со своим решением закончить с боксом и переключиться на другую карьеру", - отметил Кличко.

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"Я никогда не выигрывал так много, как в тот день, когда проиграл Джошуа. У меня много побед, но то, что я узнал после боя на "Уэмбли" - важнее любого успеха. Раньше я думал, что неудача - не вариант. Сегодня я знаю, что страстное поражение может быть вариантом", - добавил украинец.

Владимир Кличко также подчеркнул, что сегодня посвящает себя другим вещам:

"Мой фокус сместился на другую карьеру. Сегодня у меня другие поля битвы".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кличко предлагали 80 миллионов долларов за возвращение на ринг и три боя. Британский промоутер Эдди Хирн подтверждал, что стриминговая платформа DAZN вела переговоры с украинцем.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Владимир Кличко показал, как занимается серфингом на Днепре.